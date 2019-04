Suspeita de H1N1: Município diz que “protocolo sempre é adotado”

Cascavel – O Município de Cascavel respondeu ontem aos questionamentos enviados pelo Jornal O Paraná na terça-feira (16) a respeito da morte de uma criança de apenas 3 anos com suspeita de gripe A H1N1 na UPA do Veneza.

Entre os questionamentos, a reportagem indagou se o Município pretende adotar o protocolo para a gripe preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde quando há casos da doença ou mortes em decorrência, ou mesmo por suspeita, de ação do vírus da influenza.

A prefeitura afirmou que “o Município já iniciou orientação aos profissionais para atenção a casos suspeitos e que o protocolo do Ministério da Saúde é seguido sempre”, mas não especificou quais ações do protocolo já estão sendo adotadas, como a utilização das máscaras no atendimento a suspeitos, por exemplo. Também não informou se estão adotando tamiflu em casos suspeitos.

Quanto às alegações familiares de que pode ter havido negligência médica, já que a criança foi levada para atendimento no sábado e a médica disse que se tratava apenas de uma virose e mandou a criança para casa, tendo o quadro agravado na madrugada de terça quando veio a óbito, a prefeitura não esclareceu, sob a seguinte alegação: “Em observação ao sigilo do prontuário médico e respeito à privacidade da família, conforme definido em lei, não é possível repassar informações”.

Outro questionamento se referia aos exames que verificam se a morte foi mesmo provocada pela influenza, cuja análise é feita pelo Lacen (Laboratório Central do Estado), como o Município procede com relação à investigação do óbito, desde o quadro clínico até o atendimento. A resposta foi a seguinte: “A Sesau [Secretaria Municipal de Saúde] está avaliando os dados dos atendimentos e segue aguardando os resultados dos exames do Lacen”, encerrando assim a nota.