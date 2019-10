SURFE | Filipe Toledo perto de adiar tri antecipado de Medina

O brasileiro Filipe Toledo avançou na etapa de Peniche do Circuito Mundial de Surfe, sexta-feira (18), e garantiu vaga nas oitavas de final da competição disputada nas ondas da praia de Supertubos, em Portugal. Com isso, obriga Gabriel Medina a vencer a etapa se quiser sair de lá campeão. Se ganhar mais uma bateria e se classificar para as quartas de final, Filipe Toledo levará a decisão do título para o Havaí, a última etapa da temporada. Medina, Ítalo Ferreira, o sul-africano Jordy Smith e Kolohe Andino, dos Estados Unidos, outros três envolvidos na disputa do título, também seguem vivos. As oitavas de final em Peniche serão abertas na madrugada deste sábado pelo horário brasileiro, às 3h.