Supercopa da Europa: Liverpool e Chelsea iniciam decisão

Londres – Vencedor da Liga dos Campeões e da Liga Europa, Liverpool e Chelsea, respectivamente, decidem o título da Supercopa da Uefa nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Vodafone Park, em Istambul, na Turquia. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook, pelas páginas da Liga dos Campeões e do Esporte Interativo.

Atual campeão da Champions, o Liverpool não poderá contar com o goleiro Alisson, lesionado durante a vitória sobre o Norwich, por 4 a 1, na rodada de estreia da Premier League, na sexta-feira (9). Adrián será o seu substituto, enquanto Lovren, em meio a rumores sobre uma possível transferência para a Roma, foi afastado da equipe.

Os Reds chegam após alguns resultados negativos na pré-temporada. O time perdeu para Borussia Dortmund, Sevilla e Napoli, empatou com o Sporting e ganhou apenas do Lyon. O trio de ataque formado por Salah, Mané e Firmino está confirmado nesta tarde.

Já o Chelsea, terceiro colocado da última Premier League, vem mais fraco para a atual temporada, sem Eden Hazard, que foi para o Real Madrid, e David Luiz, reforço do Arsenal. A principal contratação até agora foi de Mateo Kovacic, ex-Real Madrid.