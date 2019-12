Supercopa: Athletico-PR e Flamengo disputarão o título no Mané Garrincha em fevereiro

Curitiba – O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será o palco da primeira edição da reformulada Supercopa do Brasil, entre o Flamengo, campeão brasileiro, e Athletico Paranaense, campeão da Copa do Brasil, no dia 16 de fevereiro, às 11h. O vencedor receberá R$ 5 milhões, enquanto o outro ficará com R$ 2 milhões.

A competição inicialmente estava marcada para o dia 19 de janeiro, mas a participação do Fla no Mundial de Clubes inviabilizou a data original. O elenco do clube da Gávea entrou de férias ontem (23) e o início da pré-temporada dos cariocas está marcado para 23 de janeiro.

A mudança vai impactar no Campeonato Carioca. A data escolhida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) coincide com as semifinais da Taça Guanabara. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já estava ciente da possibilidade e deve alterar um eventual jogo do Flamengo para antes ou depois da Supercopa. Já o Athletico não deverá precisará ter a programação alterada, pois utiliza sua equipe sub-23 no Campeonato Paranaense.

A Supercopa já havia sido disputada em duas oportunidades. O Grêmio venceu o Vasco em 1991 em jogos de ida e volta e no ano seguinte foi a vez do Corinthians derrotar o Flamengo em confronto único.

“Iniciaremos por Brasília e nossa ideia é espalhar essa experiência para uma grande cidade brasileira a cada ano. Vamos abrir a temporada com um importante título em disputa e proporcionar uma experiência diferenciada para os torcedores que forem ao jogo”, disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo, no anúncio de ontem.