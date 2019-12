Super Muffato traz conceito gourmet para Cascavel

Uma das novidades é o Shop & Go, no qual o cliente faz a compra pelo celular

Uma das novidades é o Shop & Go, no qual o cliente faz a compra pelo celular

Cascavel – O Super Muffato da Avenida Brasil (número 7.210, no Centro de Cascavel) passou por uma total transformação para receber o conceito gourmet que a rede trouxe ao Paraná pioneiramente em 2016 e tem replicado em algumas unidades devido ao seu reconhecido sucesso com os clientes.

O supermercado tem foco em serviços e em alimentação. “É um verdadeiro paraíso gastronômico com produtos diferenciados, exclusivos e importados de diversos países. Uma loja moderna, conceitual, aspiracional e tecnológica com design elegante e premiado em Nova York pelo projeto inovador. Cascavel é a nossa casa e merece toda essa modernidade que estamos trazendo”, conta o diretor do Grupo Muffato, Ederson Muffato.

A reinauguração do supermercado Gourmet da Av. Brasil será nesta terça-feira (10), às 8h30, com o tradicional café da manhã para autoridades, clientes, fornecedores e imprensa.

A tecnologia do Shop & Go, pela qual o cliente faz a compra na loja física pelo celular, é uma das grandes novidades. O serviço facilita a vida do cliente que vai comprar até dez itens. Basta baixar o aplicativo do Shop & Go no Google Play ou no App Store, cadastrar o cartão de crédito, escanear com o próprio celular o código de barras dos produtos e está feita a compra. Aí é só passar no espaço destinado ao Shop & Go para retirar o cupom fiscal que é emitido rapidamente pelo equipamento pelo QR Code gerado pelo sistema.

A loja possui ainda o autocaixa (self checkout), tecnologia trazida ao Brasil pioneiramente pela rede em 2012.

As inovações e a ampliação de alguns setores, como o açougue e a panificadora, foram responsáveis pela contratação de 70 novos colaboradores para integrarem o quadro da loja.

Muito mais

Mais moderno e aconchegante, o Super Muffato Gourmet foi projetado para aguçar os cinco sentidos. Um passeio pelos corredores é um convite a testar as habilidades culinárias. Para quem não tem muito tempo de cozinhar, há grande variedade de comidas prontas para levar para casa, inclusive suhis e sashimis preparados na hora por um sushiman.

E quem prefere almoçar ou jantar fora, a novidade é o restaurante Buffet Grill Muffato.

A delicatessen com cafeteria é perfeita para o café da manhã ou para a pausa no meio da tarde.

A adega foi ampliada e agora conta com mais de 700 rótulos de vinhos e cervejas especiais e tem sommelier para orientar e dar dicas sobre harmonização.

No açougue, as carnes bovinas da raça angus são frescas e desossadas na própria loja. O dry aged também se faz presente. O processo de maturação a seco de carnes realizado em baixas condições de temperatura e umidade e ventilação controladas, proporciona maior maciez e sabores acentuados que agradam aos paladares mais exigentes.

A variedade do setor de Saudáveis impressiona, com produtos sem glúten, sem lactose, diet, vegano, orgânico e fit. Uma nutricionista fica ali exclusivamente para dar dicas e orientar os clientes.

O setor de congelados agora tem carnes exóticas como jacaré, javali, faisão, marreco, pato, rã e queixada, além de diversos tipos de peixes, lagosta e camarões.

Conteúdo patrocinado.