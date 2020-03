Sul-Americano de Kart adiado

A pandemia de coronavírus forçou o adiamento do Campeonato Sul-Americano de Kart. A competição seria realizada de 23 a 25 de abril, no Kartódromo Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grane do Sul, e agora passará para o período de 2 a 5 de setembro. De acordo com a Comissão de Karting da Codasur, o adiamento visa à preservação da saúde de pilotos, membros das equipes, familiares, oficiais de competição e imprensa especializada. Novas informações, como novo prazo de inscrições, serão divulgadas em breve.

