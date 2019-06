SUB-23 | Seleção olímpica disputa semifinal na França

Após golear Guatemala (4 a 0), França (4 a 0) e Catar (5 a 0) na primeira fase, a seleção brasileira olímpica enfrenta a equipe da Irlanda nesta quarta-feira, às 12h30 (de Brasília), pela semifinal da edição 2019 do Torneio Maurice Revello, antigo Torneio de Toulon. O jogo será disputado no Stade de Lattre de Tassigny, na região metropolitana de Marselha, na França. Os destaques individuais da campanha do Brasil são Matheus Cunha, Paulinho e Mateus Vital, com dois gols cada. Já a Irlanda chega á semi após vencer China (4 a 1) e Bahrein (1 a 0), e empatar com o México (0 a 0) na fase de grupos. A outra semifinal da competição será disputada entre Japão e México, às 15h desta quarta, também no Stade de Lattre.