A Stock Car tem novo líder. Com dois terceiros lugares na oitava etapa da temporada, disputada domingo, no Autódromo do Velopark, no Rio Grande do Sul, Ricardo Maurício assumiu a liderança do campeonato, com 245 pontos, seis a mais do que Daniel Serra, líder até o Velopark. Felipe Fraga e Rubens Barrichello foram os vencedores no Velopark. A próxima etapa será em Cascavel, no dia 20 de outubro.