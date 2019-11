Stock Car anuncia calendário com a 9ª etapa em Cascavel

Enquanto se prepara para uma temporada que marcará sua história, a Stock Car anunciou as datas e os locais das corridas do Campeonato Brasileiro de 2020. Um dos destaques é o retorno da famosa Corrida de Duplas, que costuma atrair pilotos de todo o mundo e das principais categorias do esporte a motor internacional para formar parcerias com os competidores oficiais.

A famosa Corrida do Milhão continuará a ser realizada em agosto, no dia 23, confirmando sua condição de evento premium do calendário automobilístico nacional.

A fórmula de prova única com pontuação dobrada na última etapa será mantida para 2020. Três das 12 etapas serão disputadas no formato rodada simples, com apenas uma prova: Corrida de Duplas, Corrida do Milhão e Super Final. As demais serão realizadas com duas corridas, ambas no domingo.

Três etapas serão disputas no Paraná. Londrina sediará a terceira etapa no dia 17 de maio e a oitava no dia 13 de setembro. Cascavel receberá a nona etapa no dia 18 de outubro.

Confira o calendário 2020 da Stock Car

8 de março Treino Coletivo – A confirmar

29 de março – Goiânia (GO) – Corrida de Duplas

12 de abril – Velopark (RS)

17 de maio – Londrina (PR)

7 de junho – Campo Grande (MS)/Alternativa

28 de junho – Velo Città (SP)

19 de julho – Santa Cruz do Sul

23 de agosto Interlagos (SP) – Corrida do Milhão

13 de setembro – Londrina (PR)

18 de outubro – Cascavel (PR)

8 de novembro – Local a confirmar

22 de novembro – Goiânia (GO)

13 de dezembro – Interlagos (SP) – Super Final

