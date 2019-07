Sportswear para homens: saiba como adotar a tendência clássica

Muita gente lê a palavra sportswear e já torce o nariz, porque tem a sensação de que a pessoa vai se vestir com roupa de time de futebol ou de academia dos pés à cabeça. Mas a intenção do sportswear não é esta. Aliás, o sportswear não é se vestir como um atleta.

Na verdade, ele pode ser traduzido como um estilo esportivo chique e tem o objetivo de manter a elegância e a sofisticação, mas sem que o homem precise abrir mão do conforto e da praticidade de algumas peças.

O esporte chique é uma das maneiras mais clássicas do homem se vestir. Quer saber como adotar esse estilo? Nós separamos algumas dicas para você!

Quando surgiu o sportswear

O sportswear é uma maneira de se vestir que surgiu no pós Guerra na Europa. Foi a estilista Coco Chanel quem primeiramente pensou nesse estilo de roupa. Na época, inspirada na maneira de se vestir dos marinheiros e pescadores, ela pretendia que as mulheres começassem a usar peças menos volumosas e mais práticas.

Muito tempo depois, na década de 1970 e 80, estilistas norte-americanos como Ralph Lauren e Calvin Klein, se apropriaram do estilo e criaram novas peças, renovando o ar esportivo e prático das peças para o seu uso no dia a dia.

O que é o sportswear

Como dissemos, o sportswear é um estilo de se vestir que se baseia no uso de peças mais confortáveis e práticas no dia a dia. Muitos estilistas se inspiraram nas roupas dos atletas, mas não significa que para aderir a esse jeito de se vestir a pessoa vai ter que andar de agasalho de moletom para cima e para baixo.

É verdade que o esporte chique prioriza o conforto, mas também põe uma pitada de sofisticação nas peças. Se pudéssemos resumir o estilo sportswear, usaríamos expressões como “roupas descontraídas, porém sofisticadas” ou “confortáveis, mas elegantes”.

Quando adotar o sportswear

Ficou interessado, mas não sabe quando adotar o sportswear? Bem, este é um estilo que não tem muita contraindicação, isto é, pode ser usado por todos os homens, independente se estão acima do peso, se são baixos ou muito altos.

Além disso, pode ser usado nas mais diversas situações, tanto nas mais solenes, quanto nas mais informais.

A única ressalva para o sportswear é se o homem trabalhar em um ambiente que exige um dress code mais rígido. Neste caso, é preferível deixar os looks sporty de lado e manter-se fiel à maneira de se vestir exigida pela empresa.

Como adotar o sportswear

O sportswear é um estilo bastante democrático e, além disso, os homens não precisam gastar muito para comprar looks neste estilo. Na verdade, muitas vezes, todas as peças já estão no guarda-roupas, basta que sejam combinadas de forma correta.

Hoodies

Os hoodies são os agasalhos com capuz e eles podem ser facilmente incorporados no dia a dia, assim como as jaquetas mais esportivas, feitas de tecidos como o Knit. Para isso, é legal pensar em calças jeans mais tradicionais, com lavagens mais escuras e modelagem mais reta.

Se estiver muito frio, é interessante colocar uma jaqueta de couro ou de sarja por cima da peça mais esportiva, para equilibrar um pouco o ar sporty do look. Nós pés, tênis ou botas são opções interessantes.

Um dia de trabalho ou um chopp com os amigos podem ser situações em que esse visual pode ser facilmente adotado.

Camisa polo

Peça tradicionalíssima do sportswear, a camisa polo foi inventada por um dos estilistas adeptos desse estilo de se vestir, o tenista francês René Lacoste. Tempos depois, Ralph Lauren também colocou a sua assinatura na peça.

É válido notar que as camisas polos têm uma gola que circunda o pescoço e não é muito longa. Se estiver uma temperatura mais baixa, é possível pôr por cima jaquetas de couro ou mesmo agasalhos de tricô que quebram um pouco o ar esportivo.

Tênis

O tênis é um sapato muito usado pelos homens. E é válido notar que esse acessório deixa o look um pouco mais esportivo. Isso acontece de forma natural, sobretudo com modelos mais próximos aos de academia.

Modelos como os de “botinha” ou de “trilha” são maiores e, geralmente, vêm em cores mais sóbrias, o que dá um equilíbrio à esportividade da peça e do look. Por isso, se quiser deixar o visual mais sóbrio opte por esses modelos nas cores mais escuras, como o marrom, o preto e o azul.

Pronto para adotar o sportswear e ficar sofisticado e confortável?