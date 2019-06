SP monta esquema especial de transporte para abertura da Copa América

A seleção brasileira estreia (14) na Copa América, no Estádio do Morumbi, às 21h30, enfrentando a Bolívia. Para ir ao estádio, a dica é chegar cedo e utilizar transporte público, até porque o torcedor não poderá entrar de carro na área de segurança em volta do estádio.

Os portões serão abertos quatro horas antes do jogo. Só entrarão na área de bloqueio e no estádio as pessoas que estejam com os ingressos ou credenciais para a Copa América. No caso específico de São Paulo, por causa de uma lei estadual, não será permitida a entrada e o consumo de bebidas alcóolicas no estádio, nem mesmo na área de bloqueio. Há alguns objetos que também são proibidos na entrada, como armas, sinalizadores, garrafas, líquidos, alimentos e mastros de bandeira. [https://ingressos.copaamerica.com/#!/termos]

Para o jogo de abertura, haverá esquema especial. A estação mais próxima do estádio do Morumbi é a São Paulo-Morumbi, da linha 4-Amarela, que vai ficar aberta até a 1h da madrugada de -feira (14) para . Segundo o governo paulista, também ficará garantida a integração nas estações de transferência com as linhas do Metrô e de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Na saída do jogo haverá um sistema de controle, e os passageiros deverão embarcar na estação São Paulo-Morumbi pela entrada na Avenida Jorge João Saad. A frota de trens do Metrô será ampliada para garantir intervalo de três minutos entre os trens.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) também preparou operação especial de trânsito e transporte público para os jogos da Copa América 2019. Segundo a secretaria, agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vão monitorar o trânsito na região e orientar os motoristas e pedestres. A interdição á início a partir das 16h30 de -feira e provocará alteração nos itinerários de 12 linhas de ônibus que circulam próximo ao estádio. O bloqueio seguirá até 1h30 de .

Já a SPTrans, responsável pelos ônibus, informou que vai implantar uma linha especial do estádio do Morumbi para a região central, na saída do jogo. A linha 809M/10 Morumbi – Pça. Ramos de Azevedo vai facilitar o deslocamento dos torcedores após a partida. O ponto estará localizado na faixa da direita da Avenida Jorge João Saad, no sentido Avenida Giovanni Gronchi. O esquema vai funcionar não só para a partida de abertura, mas também para os jogos previstos no Morumbi nos dias 17 e . Mais informações sobre as linhas de ônibus podem ser encontradas no site da prefeitura.

Foram criados bolsões de táxis próximo à região de segurança do estádio. Haverá uma área exclusiva para táxi no canteiro central da Avenida Jorge João Saad (no contrafluxo), entre as ruas Buarque e Comandante Lira. Para evitar desencontros e vias bloqueadas, a secretaria alerta para que o torcedor dê preferência à utilização dos seguintes locais para embarque e desembarque:

– Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil x Shopping Butantã;

– Avenida Giovanni Gronchi x Praça Santos Coimbra;

– Avenida Giovanni Gronchi x Rua Santo Américo.