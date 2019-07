Sônia Toguti: laudo não aponta DNA do acusado

O laudo da análise do DNA recolhido do corpo e das roupas de Sônia Massae Toguti, morta em fevereiro deste ano em casa, no Bairro Cancelli, em Cascavel, apontou que as amostras não são do rapaz de 19 anos que confessou o crime e está preso há cinco meses.

Foram coletas quatro amostras de material genético de Sônia, da roupa, das unhas, da vagina e do ânus. Todas as amostras são do mesmo homem, mas não do acusado.

De acordo com a Polícia Civil, já não há mais inquérito, uma vez que o acusado confessou o crime e está preso. O laudo foi juntado ao processo e cabe ao juiz e ao promotor decidirem o que acontece daqui pra frente.

O crime

Sônia Massae Toguti, de 47 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava no Bairro Cancelli. Ela tinha ferimentos de faca e o caso foi tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. O acusado de 19 anos foi preso horas depois do crime e, de acordo com a polícia, confessou a autoria. Imagens de câmeras de segurança também registraram a presença dele no local. Ele, inclusive, participou da reconstituição do crime.