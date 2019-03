SOE de Foz do Iguaçu é pauta de reunião entre autoridades da Segurança Pública

A formação da base do SOE (Serviço de Operações Especiais) de Foz do Iguaçu, foi tema de uma reunião, na quarta-feira (28), entre autoridades que compõe o GGIM – Gabinete de Gestão Integrada Municipal.

O encontro reuniu, no auditório do Centro de Recepções de Visitantes da Itaipu Binacional, diversas autoridades ligadas à Segurança Pública, na Fronteira.

Os agentes penitenciários do SOE de Foz do Iguaçu, apresentaram, aos participantes, as armas não letais usadas durante as crises e intervenções nas unidades penais.

Além disso, uma palestra sobre Direitos Humanos, foi ministrada pelo Agente Penitenciário, e especialista no assunto, Thiago Pardinho.

Para o chefe da DOS (Divisão de Operações de Segurança) do Depen, a instalação da base do SOE em Foz do Iguaçu, é um grande avanço no sistema penitenciário do Estado.

“Vai reforçar a segurança dos agentes nas unidades, além de intervir de forma imediata em qualquer situação de crise, nas penitenciárias ou cadeias públicas”, destacou Humberto Benigno.

Obra na reta final

Ao todo, 30 agentes penitenciários vão integrar o SOE em Foz do Iguaçu. Todos eles são servidores de carreira e passaram por um intenso treinamento, na região de Curitiba. Entre as disciplinas aprendidas, estão as técnicas de uso de armamentos letais e não letais, defesa pessoal, intervenção em crises e controle de distúrbios.

A base da equipe especializada será na PEF I – Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu – e está em fase de finalização de obras. O grupo será comandado pelo agente penitenciário Diego Dias.

O SOE da fronteira será responsável pela atuação nas quatro unidades de Foz do Iguaçu e também em nove cadeias públicas da região.