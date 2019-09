SKATE | Anunciada a seleção brasileira de 2020

A Confederação Brasileira de Skate (CBSk) anunciou os integrantes da seleção brasileira de skate para a segunda janela da corrida olímpica, que vai até 31 de maio de 2020. Os skatistas foram selecionados com base no ranking mundial da World Skate, atualizado após os mundiais de Park e Street realizados em São Paulo. Todos os brasileiros classificados entre os 20 melhores do ranking estão convocados, totalizando 21 atletas. São eles: Dora Varella, Isadora Pacheco (foto), Yndiara Asp, Victoria Bassi, Letícia Gonçalves, Luizinho Francisco, Pedro Barros, Pedro Quintas, Mateus Hiroshi, Murilo Peres, Hericles Fagundes, Pâmela Rosa, Rayssa Leal, Letícia Bufoni, Gabriela Mazetto, Virgínia Fortes Águas, Isabelly Ávila, Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Carlos Ribeiro e Felipe Gustavo.