Sistema Fiep inaugura aceleradora em Toledo

Nesta sexta-feira (13), às 16h, o Sistema Fiep inaugura mais uma aceleradora no interior do estado, desta vez em Toledo. A nova estrutura vai funcionar na unidade da instituição na cidade, (Rua Júlio de Castilhos 3465 – Vila Industrial), no mesmo bloco do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos.

A aceleradora permite que indústrias e empresas da região desenvolvam produtos, serviços e processos inovadores de forma mais aderente ao mercado. Isso porque o Sistema oferece suporte por meio de um programa de aceleração, que contempla planejamento, qualificação e assessoria ao negócio e aos empreendedores, com consultorias, mentorias e treinamentos.

No total, seis empresas poderão ser aceleradas simultaneamente. O local possui salas individuais que possibilitam interatividade entre elas, além de espaço para reuniões, coordenação, internet dedicada, mobiliário, auditório e sala de apoio. Tudo foi pensado para gerar sinergia e absorver as necessidades de cada projeto que será acelerado.

A Aceleradora Sistema Fiep de Toledo também fará parte da Iguassu Valley, um ecossistema de inovação da região Oeste, que visa aproximar os agregadores de soluções. Além disso, a instituição integrará o Sistema Regional de Inovação (SRI), do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD), como parceira de soluções tecnológicas e fornecedora de conhecimento.