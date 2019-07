Sistema emite alerta para risco de geada e orienta produtores

Produtores de culturas mais suscetíveis e que correm mais risco com o frio intenso, como produção de frutas, legumes e verduras, por exemplo, deverão ficar em alerta a partir de amanhã em diversas regiões do Estado. O oeste é uma delas. O sistema chamado de Alerta Geada, do Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), chama a atenção para esta sexta-feira (5): “Há previsão de geadas em áreas mais suscetíveis (baixadas), sobretudo na zona cafeeira do Paraná”.

No oeste, isso vale para municípios como Jesuítas e Nova Aurora, por exemplo. Mas a formação da fina camada de gelo deverá ser vista em praticamente todos os municípios do oeste.

Isso tudo porque já nesta quinta-feira uma intensa massa de ar polar continental ingressa no extremo sul do Brasil, provocando um forte resfriamento, o primeiro para valer e que poder ser o mais intenso deste inverno. Hoje poderá gear no sul do Paraná.

O Iapar reforça que os procedimentos de prevenção já deveriam ter iniciado nas propriedades rurais.

No caso mais específico do café, por exemplo, em lavouras de 6 a 24 meses após o plantio, a indicação é amontoar terra no tronco até o primeiro par de folhas ou ramos, para proteção das gemas vegetativas no caso de ocorrência de geadas. Essa prática é chamada de “chegamento de terra”.

Isso deverá permanecer assim até meados de setembro, quando a terra deverá ser retirada com as mãos. Se esse procedimento não for realizado, as plantas poderão sofrer danos no caule por altas temperaturas.

No caso específico da emissão para o alerta geada, o que ocorre nesta semana, a indicação é fazer os seguintes procedimentos: em lavouras novas (até 6 meses) fazer o enterrio total das mudas e retirar a terra assim que cessar o risco de geada. No caso do oeste isso só deverá ocorrer no início da próxima semana.

Em viveiros, a regra é proteger as mudas com duas a três camadas de plástico e/ou aquecimento. Remover as coberturas assim que passar o risco de geada.

Previsão do tempo

Segundo o Simepar, nesta sexta-feira a temperatura mínima será de 2ºC com previsão de geada fraca em pontos mais baixos da região. A máxima não deverá superar os 11ºC. A geada promete ser moderada e até intensa e atingir todo o oeste de forma mais parelha neste sábado quando a mínima poderá chegar a -1ºC e a máxima não vai superar os 15ºC. No domingo o alerta de geada se mantém com temperaturas variando de 0ºC a 17ºC. A segunda amanhecerá gelada na região com termômetros oscilando dos 4ºC aos 19ºC. A partir de terça há elevação gradativa e a promessa é de permanecer assim por pelo menos uma semana, com temperaturas variando dos 15ºC aos 24ºC. A chegada de uma nova frente fria deverá ocorrer no dia 16 de julho.

Com exceção de hoje, quando deve chover cerca de 5 milímetros na região, o tempo firma e fica sem precipitação por pelo menos 10 dias. O frio que está chegando não promete ser nocivo às lavouras de trigo, que estão no campo, nem ao milho que está na reta final da colheita.

Reportagem: Juliet Manfrin