Sistema ‘delivery drugs’ é descoberto pela Militar em Umuarama

Um esquema de venda de drogas à domicílio foi descoberto pela Polícia Militar de Umuarama no último domingo (14). Uma equipe conseguiu capturar um homem que fazia a entrega de cocaína solicitada por usuários através de aplicativo de conversação de celular.

A apreensão da droga e a prisão do homem acusado de ser o entregador do entorpecente, aconteceu durante a noite, quando o suspeito, de 32 anos de idade, foi visto em atitude suspeita na rua dos Lírios, no Parque das Laranjeiras.

Uma denúncia anônima é que levou os policiais a realizarem o monitoramento de um veículo GM Classic, de cor prata. O condutor estaria fazendo a entrega de entorpecentes.

Ao ser avistado, o motorista do carro suspeito tentou fugir, quando notou a aproximação de uma viatura da Polícia Militar. A tentativa foi em vão, ele foi alcançado e capturado em seguida.

No trajeto os policiais militares encontraram 22 gramas de cocaína. O homem foi preso em flagrante e as drogas foram apreendidas. O caso foi encaminhado para posterior investigação da Polícia Civil.