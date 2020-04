Sine de Marechal Rondon continua com vagas de emprego disponíveis

O Sine de Marechal Cândido Rondon comunica que está fazendo os agendamentos para vagas de trabalho para a Copagril e Frimesa somente por telefone, no 3254-8350.

O diretor da Agência do Trabalhador, Arli Neodi Costa (Pereira), convida também as demais empresas que estejam contratando, para que procurem o Sine e que o mesmo possa auxiliar na contratação de novos funcionários.

OUTRAS DEMANDAS

Já as pessoas que têm as suas demandas relacionadas a questão do Seguro Desemprego (SD) e Carteira de Trabalho, deverão fazer agendamento pelo WhatsApp corporativo nº (45) 99936-2079.