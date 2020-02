Show Rural recebe 298.910 pessoas e movimenta R$ 2,5 bilhões

Cascavel – Quase 300 mil pessoas (298.910) e R$ 2,5 bilhões em movimentação financeira. Esses são os números da 32ª edição do Show Rural Coopavel, encerrado na tarde dessa sexta-feira (7) em Cascavel. O balanço foi apresentado em coletiva à imprensa pelo presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, que se fez acompanhar do vice-presidente Jeomar Trivilin, do coordenador-geral do evento, Rogério Rizzardi, e de colaboradores.

Os números são importantes, comprovam a força e a pujança do agronegócio, mas o determinante do Show Rural é a disseminação da tecnologia e o que ela representa ao cotidiano do agricultor e dos mais diferentes segmentos da cadeia do agronegócio, afirmou Dilvo, que anunciou a data da 33ª edição: 1º a 5 de fevereiro de 2021.

O presidente ressaltou também outro aspecto novo, que é o interesse dos filhos de agricultores pelo negócio rural. “A tecnologia contribui para isso, e se mostra indispensável para produções mais elevadas e com custos menores”.

O vice-presidente Jeomar Trivilin ressaltou que o evento atingiu todas as metas e que ele não é só da Coopavel, é de toda a comunidade. “Esses resultados tão bons refletem a soma de muitas forças e o desafio é ser a cada ano melhor”, complementou e agradeceu o coordenador-geral Rogério Rizzardi.