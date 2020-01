Show Rural Coopavel 2020: A edição dos estandes gigantes

Um entre vários aspectos vai chamar atenção dos visitantes do 32º Show Rural Coopavel, agendado para o período de 3 a 7 de fevereiro em Cascavel, no Oeste do Paraná. É o tamanho de alguns dos estandes instalados no parque que desde 1989 recebe o evento que é considerado um dos três maiores da atualidade.

Alguns dos estandes têm área coberta próxima de cinco mil metros quadrados, informa o coordenador geral Rogério Rizzardi. O do Show Rural Digital é um dos maiores, com 8,7 mil metros quadrados, desses 4,8 mil cobertos. “Há um bom número de estandes com área entre 3 mil e 4 mil metros quadrados”, segundo o coordenador.

O tamanho de alguns deles está ligado ao interesse dessas empresas em trazer e apresentar o maior número possível de itens do seu portfólio ao evento, e também da dimensão de algumas máquinas atualmente produzidas. Entre elas estão colheitadeiras que chegam a custar quase R$ 2 milhões e que, além de enormes, são referência no melhor da tecnologia disponível no mercado.

O setor pecuário é um dos que mais crescem no Show Rural Coopavel. Atualmente são sete pavilhões que, juntos, têm quase dez mil metros quadrados de área construída. Ali estão o salão tecnológico, reservado ao mais recente da inovação à pecuária de leite, e um pavilhão coberto de mais de 2,7 mil metros quadrados com capacidade para 150 animais devidamente acomodados em baias.

O evento

A 32ª edição do Show Rural Coopavel acontecerá em um ambiente de 720 mil metros quadrados, na BR-277 saída para Curitiba – a cerca de dez quilômetros do centro de Cascavel. Serão 650 expositores e expectativa de público de 250 mil visitantes. A movimentação financeira estimada deverá chegar aos R$ 2 bilhões.

Assessoria