Show Rural: Começa mais uma edição que promete surpreender

Cascavel – Com expectativa de receber mais de 250 mil visitantes e movimentar ao menos R$ 2 bilhões em negócios até a sexta-feira (7), o Show Rural Coopavel começa neste domingo com a tradicional missa de Ação de Graças, às 11h, celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Mauro Aparecido dos Santos. A 32ª edição conta com 650 expositores.

Há diversas atrações, como nas áreas de pecuária, suinocultura, inovações em máquinas e implementos. Dentre os destaques, estão o Paraná Cooperativo, a nova casa do cooperativismo do Paraná e o Show Rural Digital, que recebe 150 empresas de inovação em um ambiente de 8,7 mil metros quadrados, entre elas algumas das maiores do mundo.

Os visitantes terão R$ 3 bilhões em crédito disponibilizados por 15 instituições financeiras, que vão operar no parque. “Opções não faltarão. E tudo com o que o há de mais prático e competitivo no mercado”, diz o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

Em uma área de 72 hectares às margens da BR-277, 650 expositores esperam o público. Em 31 anos, o evento recebeu quase 4 milhões de visitantes, o que corresponde a 12 vezes a população da cidade de Cascavel, que se beneficia dos impactos econômicos: a injeção de recursos em apenas cinco dias será de cerca de R$ 60 milhões.

“Buscamos um recorde de participação do público acima de 260 mil pessoas e o mesmo desempenho ocorrendo nas negociações, embora o nosso foco seja essencialmente de difusão de tecnologia”, diz o coordenador do Show Rural, Rogério Rizzardi.

Como já é tradição, o Jornal O Paraná também estará presente com suplementos diários, com um resumo dos principais destaques e das novidades mais interessantes. O suplemento será encartado na edição diária e será distribuído ao público do Show Rural.

Autoridades

O evento recebe terça-feira o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o presidente da Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), José Roberto Ricken, o presidente da Ferroeste, André Luís Gonçalves, e o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Dias, também estará no parque de exposições e será recepcionada pelo governador, em agenda a ser definida.