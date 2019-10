Sexta-feira sem rodízio no abastecimento de água de Cascavel

Cascavel deve ter abastecimento de água tranquilo nesta sexta-feira (25). Os reservatórios estão com níveis acima de 26 milhões de litros de água e as temperaturas mais amenas foram decisivas para que a Sanepar suspendesse o rodízio no abastecimento para hoje. A Sanepar lembra que o volume das chuvas ainda não foi suficiente para regularizar a vazão nos mananciais e que, por esta razão, é imprescindível que a população continue colaborando com o uso da água de forma consciente. A análise e definição do rodízio continuarão sendo feitas diariamente.

O alerta para o uso racional da água vai continuar. A orientação é para que sejam priorizados os usos para o consumo humano, alimentação e higiene pessoal. A equipe técnica da Sanepar vai continuar fazendo a análise e o controle diário do sistema para decidir sobre a manutenção ou suspensão do rodízio.

A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Previsão de fechamento para sábado (26):

Cascavel Velho, Novo Mundo, Dona Geni, Jardim Europa, Roberta, Jaraguá, Parque Residencial JK, Nova Itália, Encantado, Colina Verde, Colina do Lago, Aquarela do Brasil, Nova Veneza, Alto Alegre (parte), Palmeira (parte), Esmeralda (parte), Santo Onofre, Parque São Pedro, Santa Cruz, Bom Jesus, Paulo Godoy, Santo Antonio, Terranova I, Felicitá, Tio Zaca, FAG, Treviso, Angra dos Reis, Parque dos Ipês, Florença e Jardins de Monet.