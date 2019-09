Sexta-feira 13: o que a Numerologia e a Astrologia diz sobre esta data?

Segundo a numeróloga Aparecida Liberato, o 13 deve ser entendido como um número que representa estabilidade. Assim, o 13 indica a destruição de algo que está perfeitamente estruturado, o que pode ser bom ou ruim, mas necessário para a evolução. Ou seja, é a representação da necessidade de renovação.

Por outro lado, quando se reduz o 13 à sua essência (1 + 3 = 4), ele passa a ter um outro significado. O quatro é considerado o número da disciplina, da estabilidade, da praticidade e da organização. O numerólogo Johann Heyss lembra que, embora o 13 simbolize a morte, isso deve ser visto como transformação e não o fim. Para ele, a soma da vontade do número 1 com a criatividade do 3, gera um tipo de 4 diferente, inquieto, algo que é contra a natureza estável desse número. Ou seja, pode gerar energias tanto positivas como negativas: sorte e azar ao mesmo tempo.

Mas a Numerologia tem mais de uma maneira de interpretar a força de um algarismo, o que só reforça a dupla identidade do 13. Outras maneiras de ver o 13 é como as somas de 7 + 6, 9 + 4 ou 8 + 5. Cada uma acaba gerando energias muito diferentes. A primeira soma (7 + 6) seria a mais poderosa, pois reúne dois números de muito significado: o seis é o número da alma e o sete, o da perfeição. Assim, o 13 passa a ser muito positivo. Em resumo: para a Numerologia, é um número carregado de conflitos e pede, ao mesmo tempo, mudanças e pé no chão. Pode ser, então, sorte ou azar.

Apesar de o Zodíaco ter 12 signos, o 13 na Astrologia tem significação especial. O número 1 é regido pelo Sol, astro que transmite vida, luz e energia, enquanto o 3 é número de Vênus e Júpiter, planetas que estão associados à boa sorte, especialmente o segundo. E se for reduzido a 4 (1 + 3) passa a ser regido por Saturno, o planeta do tempo e da responsabilidade, portanto, nada de riscos.

Quanto aos signos em si, o número 4 está associado a Libra e Aquário (não por acaso, o paraíso astral de Libra). Por outro lado, Libra tem como planeta regente Vênus, que governa assuntos financeiros e, dependendo da situação, traz bons fluidos nessa área. Já Aquário é regido por Urano, o astro da renovação e da mudança. Portanto, o 13 (ou 4) é um número que pode, sim, significar coisas positivas e trazer uma sorte inesperada.

Fonte: João Bidu