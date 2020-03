Sete bandidos morrem em confronto com a polícia após tentativa de assalto a bancos

Sete criminosos morreram em confronto com a Brigada Militar após invadirem duas agências bancárias na cidade de Paraí, na Serra Gaúcha, por volta das 2h desta sexta-feira (6). A reportagem é do Portal Tri. Nenhum policial ficou ferido.

Os alvos foram os bancos Sicredi e Banco do Brasil. A Brigada Militar (BM) já estava preparada para o ataque. Três indivíduos usavam moletons da Polícia Civil. Explosivos foram utilizados no ataque aos bancos. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da BM foi acionado em função da presença de explosivos.

A quadrilha, que ocupava dois carros, utilizava armas longas e pistolas. Três bandidos morreram dentro da agência do Banco do Brasil e outros quatro nos arredores da agência do Sicredi.

Conforme a Brigada, a ofensiva faz parte da chamada Operação Ângico, de prevenção a roubo e furto de bancos no interior do Estado.