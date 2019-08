Servidores debatem a incorporação na agricultura

Os servidores do Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) se reuniram com a diretoria da instituição para tratar do projeto de reestruturação do Seagri (Sistema Estadual de Agricultura) do Paraná, que prevê a incorporação do Iapar, do Instituto Emater e do CPRA (Centro Paranaense de Referência em Agroecologia) no futuro Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná.

O presidente do Iapar e do Emater, Natalino Avance de Souza, afirmou que o projeto de lei será apreciado pelos deputados. “No Legislativo haverá novas discussões e será possível debater mais profundamente o tema”, acrescentou Souza.

Ele disse ainda que a proposta de incorporação é uma decisão de governo para que seja possível recompor o quadro pessoal e melhorar as entregas à sociedade. “Há a previsão de um Plano de Demissão Voluntária de funcionários celetistas da Emater e da Codapar. Esse PDV deve possibilitar a recomposição de servidores para o novo instituto que deve ser criado”, salientou o presidente.

Ele também disse que haverá a manutenção dos atuais planos de cargos e salários e dos mecanismos de promoção e progressão para os servidores atuais. Já os novos servidores da futura instituição serão enquadrados em um novo plano de cargos e salários. O presidente da Emater e do Iapar informou também que a nova instituição deverá ter três sedes: uma administrativa em Curitiba, uma de pesquisa em Londrina e uma de agroecologia em Pinhais. “O CNPJ e a marca IPR do Iapar serão mantidos. Não há previsão por enquanto de fechamento de unidades e estações”, assegurou Souza.

Ainda de acordo com ele, grande parte do projeto que segue à Alep faz parte das proposições elaboradas pelo grupo de 12 funcionários das quatro instituições. O grupo foi criado no começo deste ano para sugerir um novo modelo institucional.

Questionamento à proposta

Sindicato

Representantes do Sindipar (Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais na Área de Pesquisas Agrícolas e Agropecuárias do Estado do Paraná) entregaram uma proposta de fusão dos planos de carreiras para o novo instituto ao presidente do Iapar e da Emater e ao diretor de pesquisa do Iapar.