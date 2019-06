Servidores da PIC participam de projeto de Psicologia

Uma parceria entre a PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) e a Faculdade Unopar (Universidade Norte do Paraná), permitiu um projeto de atendimento psicológico de servidores dos setores administrativos, que atuam na unidade prisional.

As atividades duraram quatro meses com consultas semanais. O objetivo da ação foi possibilitar o bem-estar psicológico dos servidores públicos, e em contra partida, permitir um campo de estágio aos futuros psicólogos.

Várias atividades e dinâmicas foram desenvolvidas pelos estudantes e aplicadas aos servidores da PIC.

“O projeto proporciona várias ações em caráter preventivo, para que os servidores saibam contornar da melhor forma, situações difíceis e tirar delas as melhores experiências para o seu crescimento pessoal, emocional e o desenvolvimento profissional”, explica o diretor da PIC, Leonardo Henrique Bregoli Dondoni.

Projeto frequente

Esta não é a primeira vez que trabalhos semelhantes são desenvolvidos, focados na saúde mental dos servidores públicos.

No ano passado o projeto contemplou agentes penitenciários, expostos diariamente à rotina e aos perigos do cárcere.

“Essa nova gestão do Depen Paraná tem se preocupado cada vez mais, não só com as demandas recorrentes de cada dia, mas também com os servidores que precisam estar em boas condições, seja de saúde física ou mental, para desenvolver os trabalhos no sistema penitenciário”, conclui o coordenador regional do Depen, Thiago Correia.