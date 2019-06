Serpente fará duas partidas seguidas no Ginásio da Neva

Cascavel – Vitorioso no clássico com o Marechal pela Liga Nacional, na manhã de domingo (16), o Cascavel Futsal já pensa no compromisso de amanhã, em novo duelo contra um tradicional rival, o Toledo, às 19h30, na Neva, pela Série Ouro do Paranaense.

O duelo será válido pela 13ª rodada, a última do primeiro turno. No Estadual, a Serpente ocupa a vice-liderança, com 27 pontos, um a menos que o Pato, líder com 28. Ambos têm o mesmo número de jogos disputados. O Pato encerrará sua participação no turno apenas no dia 3 de julho, contra o Foz Cataratas, em casa.

Depois do jogo de amanhã com o Toledo, o Cascavel Futsal voltará suas atenções novamente para a Liga Nacional, competição pela qual receberá o Jaraguá/SC no sábado, às 19h, também na Neva. Na Liga, o time cascavelense ocupa a sexta posição, com 15 pontos.