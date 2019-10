Serpente desafia Marreco

Eliminado pelo Marreco nas duas últimas edições da Série Ouro do Campeonato Paranaense, o Cascavel Futsal tenta dar o troco no rival este ano, no mata-mata das quartas de final que começa neste sábado (12), às 20h30, no Arrudão, em Francisco Beltrão.

Por ter avançado da fase classificatória em posição melhor na tabela, o time cascavelense terá o direito de decidir a vaga para a semifinal em casa, ou melhor em Santa Tereza do Oeste, em partida que deverá ser confirmada para o próximo fim de semana, no dia 19 (sábado). A Serpente avançou na quarta posição e o Marreco na quinta.

Pelo regulamento, quem levar a melhor no jogo de ida terá a vantagem do empate no jogo de volta. Em caso de uma vitória para cada lado ou dois empates, a vaga na semi será decidia nos pênaltis.

Esta é a segunda vez seguida que Cascavel e Marreco se encontram nas quartas de final. No ano passado, o time de Francisco Beltrão passou de fase com vitória (5 a 3) fora de casa e um empate (2 a 2) como mandante. Em 2017, o duelo foi pela semifinal e o time beltronense avançou à final com dois triunfos: 5 a 1 no Arrudão e 5 a 2 na Neva.

Este ano, as equipes já se confrontaram três vezes, com uma vitória para cada lado pela Série Ouro como mandante (4 a 0 em Cascavel e 2 a 1 em Francisco Beltrão) e um empate (1 a 1, na Coopavel), pela Liga Nacional.

Também neste sábado (12), Foz Cataratas x Campo Mourão, às 19h, e Dois Vizinhos x Pato, às 20h30, iniciam o duelo das quartas de final. Umuarama e Marechal abriram esta etapa da competição na noite de ontem (10).