Série Ouro: Cascavel e Foz Cataratas duelam pelo Paranaense

Cascavel – Quatro dias depois de ter recebido o Marechal para um dos maiores clássicos do salonismo estadual, o Cascavel Futsal volta à quadra do Ginásio da Coopavel para mais um compromisso diante de outro time da Liga Nacional, mas válido pela Série Ouro do Paranaense. Às 19h deste sábado, a Serpente recebe o atual campeão Foz Cataratas, pela 23ª rodada das 26 da primeira fase.

Na última terça-feira(27), o time cascavelense fez talvez seu melhor primeiro tempo no Paranaense. Com intensidade, abriu 3 a 1 de vantagem diante dos rondonenses, que na segunda etapa buscaram o empate. A igualdade manteve o Tricolor invicto na Coopavel.

Neste sábado, o torcedor que comparecer ao local poderá acompanhar novo jogo acirrado. Pelo menos essa é a expectativa, depois dos dois jogos entre as equipes neste ano. No primeiro turno da Ouro o Cataratas venceu por 4 a 2, em maio. Já pela Liga o Cascavel venceu por 2 a 1, em outro jogo do ano em que a Serpente atuou em alta intensidade no primeiro tempo. Os dois jogos entre as equipes até aqui foram em Foz do Iguaçu. Este será o primeiro duelo na “Cidade da Cobra” na temporada.

Reforços

Em busca de seu sétimo jogo de invencibilidade na Coopavel (tem quatro vitórias e dois empates), o Cascavel Futsal deve contar com reforços importantes. O técnico Cassiano Klein espera contar com o retorno de Adeirton, depois de um mês fora, e Maicon, anunciado semana passada e que pode fazer sua estreia. Outro que vive expectativa de estrear é o goleiro Ari, que teve o retorno anunciado quinta-feira (29), depois de ter deixado a equipe cascavelense no fim de 2018. Já Wilsinho e Murillo, lesionados, seguem fora.