Série B Perto do fim

Na Série B do Campeonato Brasileiro, a 35ª rodada foi encerrada na noite de ontem (13) e pode ter definido o Bragantino como campeão antecipado, caso o Sport tenha sido derrotado pelo Botafogo em Ribeirão Preto (SP) – ver resultado nesta página. Caso contrário, neste fim de semana o Leão Pernambucano poderá se juntar à equipe de Bragança Paulista na Série A 2020, se vencer o Vila Nova domingo (17), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada.

Com o afunilamento da competição – esta será a antepenúltima rodada -, o Coritiba fica na vez para retornar à elite do futebol nacional, o que poderá acontecer apenas na próxima semana, no domingo (24), contra o Bragantino, em casa. Para isso, entretanto, precisa vencer o ameaçado Oeste neste sábado (16), às 16h30, no Couto Pereira.

Já o Paraná Clube terá o jogo do tudo ou nada nesta sexta-feira (15), às 21h30, contra o Atlético-GO, fora de casa. O Tricolor paranaense precisa vencer para seguir com chances de acesso, ao contrário do Operário, que com a derrota para o Bragantino no meio de semana deu adeus à possibilidade de chegar ao G4. Ainda assim, busca a vitória contra o Guarani às 16h30 deste sábado em Campinas.

Para o Londrina, que amarga cinco derrotas seguidas e entrou na zona de rebaixamento, os três jogos restantes são encarados como decisões. A primeira delas será neste sábado, às 19h, contra o Botafogo-SP, no Estádio do Café.