SÉRIE B | Paraná terá outro lanterninha pela frente

Sem vencer nem balançar as redes há três rodadas na Série B, o Paraná Clube, que vem de empate sem gols com o então lanterninha América-MG, terá outra, porém difícil, oportunidade para voltar a comemorar na competição.

No Sábado, o Tricolor paranaense enfrentará o agora lanterninha do campeonato. O último colocado é o Vitória, que caiu na classificação com o triunfo (4 a 3) do América-MG sobre o Londrina, na noite de terça, o que fez o Coelho mineiro a subir quatro posições na classificação e deixar a zona de rebaixamento, ainda que momentaneamente.

O Rubro-Negro baiano não vence há dois jogos, período em que atuou como visitante, e quer os três pontos na volta para casa para deixar a incômoda posição. Para o Paraná Clube, que terá Léo Príncipe na lateral esquerda no lugar do suspenso Eder Sciola, a missão é voltar ao G4.