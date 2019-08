SÉRIE B: Paraná Clube tenta se reerguer em rodada dupla dentro de casa

Curitiba – Aberta ontem à noite, a 17ª rodada da Série B marca o início de dois jogos seguidos dentro de casa para o Paraná Clube, que hoje recebe o Atlético-GO às 20h30, na Vila Capanema.

A Gralha tenta se reerguer no campeonato diante do terceiro colocado, depois de ter falhado contra time da zona de rebaixamento. O Tricolor paranaense não vence há cinco rodadas, período em que tropeçou em equipes que frequentavam as últimas posições (empate com América-MG e derrotas para Vitória e São Bento), além de derrotas para Sport e Londrina.

Vindo de derrota para o São Bento (SP) fora de casa, por 2 a 1, o Paraná Clube ao menos voltou a balançar as redes, depois de quatro jogos. Ainda assim, o tento foi marcado pelo volante Fernando Neto. Pela seca de gols no ataque, o camisa 9 Jenilson pode perder posição e a equipe passar a atuar sem um centroavante de referência.

A opção foi testada nas últimas atividades antes do jogo, com João Pedro pela direita, Bruno Rodrigues pela esquerda e Rodrigo Porto mais centralizado. Atenta à seca de gols, a diretoria paranista anunciou ontem a contratação do atacante Pimentinha, que estava no Paysandu. Além dele, o zagueiro Fabrício, que estava no futebol mexicano, passará a reforçar o elenco tricolor.

Depois do Atlético-GO, o Paraná Clube atuará novamente em casa. Receberá o Criciúma no sábado (24), às 11h, pela 18ª rodada da Série B.