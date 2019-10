Série B: Paraná Clube e Coritiba fazem clássico na Vila

Curitiba – Distantes entre si por quatro equipes na tabela de classificação, nas aparentemente modestas 11ª e 6ª colocações, respectivamente, Paraná Clube e Coritiba fazem clássico neste sábado pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 16h30, na Vila Capanema.

O Tricolor vem de dois empates seguidos e soma 35 pontos, enquanto o Coxa vem de vitória e soma 37. Os dois estão na cola do CRB, que já atuou pela rodada e chegou aos 38 pontos, fechando o G4, na quarta posição.

Essa proximidade na pontuação apimenta o Paratiba de número 103 da história. No geral, são 39 vitórias alviverdes e 34 tricolores, além de 24 empates. Foram 125 gols marcados pelo Paraná Clube e 124 pelo Coritiba.

Para este jogo, a Gralha chega com um jejum de quatro jogos sem vitórias. Antes dos empates com Oeste e Ponte Preta, nas últimas rodadas, havia sido derrotada pelo Guarani e empatado com o Cuiabá. Como mandante, a seca de vitórias é maior. Já são sete partidas sem comemorar os três pontos na Vila Capanema, o que faz do time tricolor ser um dos piores do campeonato quando atua em casa – tem apenas três triunfos em 12 jogos.

Já o Coxa, que na última rodada venceu o América-MG e encerrou um jejum de seis jogos sem triunfos na competição, tenta voltar a vencer fora de casa para voltar ao G4 sem precisar contar com o jogo atrasado a ser realizado com o Cuiabá. Aliás, além dos 2 a 0 aplicados no Oeste em Itápolis (SP), no dia 19 de agosto, o alviverde paranaense venceu apenas o Guarani como visitante em todo o campeonato.

As equipes

Para o Paratiba 103, o técnico Matheus Costa pode repetir a escalação dos últimos três jogos do Paraná Clube. As opções ficam por conta do meia João Pedro, recuperado de uma virose, e do zagueiro Eduardo Bauermann, recuperado de uma pancada no joelho. No Coritiba, Jorginho faz mistério para seu segundo jogo à frente da equipe, o primeiro fora de casa. A certeza é a entrada do goleiro Rafael Martins no lugar do suspenso Alex Muralha. Já o meia Thiago Lopes, de suspensão, e o meia-atacante Rafinha, de lesão, voltam a ficar à disposição.