SÉRIE B | Operário recebe o Cuiabá neste sábado

O Operário Ferroviário recebe o Cuiabá na tarde deste sábado (7), às 16h30, no Estádio Germano Krüger, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe cuiabana enfrentou o Criciúma-SC e também empatou sem gols. Com os resultados, o Operário está com 29 pontos na tabela, na nona posição, enquanto o time visitante ocupa o sexto lugar, com 31 pontos. O duelo é encarado como um confronto direto pelo G4, que tem o Paraná Clube em quarto lugar com 32 pontos. Para este jogo, o técnico Gerson Gusmão não conta com o lateral-esquerdo Allan Vieira (foto), suspenso.