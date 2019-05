Série B: Londrina tenta se manter líder em duelo com Sport

Curitiba – Em bom momento na temporada, com três vitórias e um empate na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina tem novo desafio para seguir no topo da classificação neste sábado, contra o Sport, um dos favoritos ao acesso, às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 5ª rodada.

Assim como o Tubarão, o Leão também está invicto na competição, mas depois de três empates seguidos conseguiu sua primeira vitória apenas na última rodada, o que amenizou um pouco a pressão, mas não permite aos pernambucanos pensarem em outra possibilidade que não seja a vitória nesta noite.

O técnico Guto Ferreira faz mistério na escalação do Sport. Ele pode repetir a formação que venceu o América-MG de virada em Belo Horizonte, ou promover a entrada do atacante Yuri, entrou no segundo tempo para marcar o gol da vitória nos acréscimos, depois de Guilherme ter empatado no último minuto do tempo regulamentar.

No Londrina, o técnico Alemão também pode repetir a formação da última rodada, quando venceu outro dos favoritos ao acesso, o Botafogo. O lateral-esquerdo Felipe Vieira se recuperou de um trauma no pé direito e foi relacionado para o confronto. A única dúvida do treinador é entre Higor Leite e Arthur Caculé, que disputam uma vaga no setor ofensivo.

O Londrina iniciou a 5ª rodada da Série B na liderança da classificação com 10 pontos, mas foi ultrapassado pelo Bragantino, que já atuou pela rodada e também chegou aos 10 pontos ao vencer o Figueirense, terça-feira (21). Já Sport tem 6 pontos, na oitava colocação.