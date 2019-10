Série B: Londrina e Vitória fazem jogo se seis pontos contra a degola

Curitiba – Com o sinal de alerta ligado para o risco de descenso, Vitória e Londrina fazem um confronto direto contra a ameaça de rebaixamento nesta sexta-feira (18), às 21h30, no Estádio Barradão, em Salvador, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Lado a lado na classificação, a dupla luta desesperadamente contra a degola. O Rubro-Negro baiano ocupa a 15ª colocação com 33 pontos, três acima do Z4, mas por conta do número de triunfos (8) não poderá entrar no grupo dos quatro últimos nesta rodada em caso de tropeço. Já o Tubarão, que não vence há três jogos – duas derrotas e um empate – a aparece no 16º lugar com 32 pontos.

No Londrina, o técnico Mazola Júnior não conta com o lateral-esquerdo Breno, que deixou o empate sem gols com o Figueirense com dores e não conseguiu se recuperar. Com isso, o lateral-direito Raí Ramos será improvisado no setor. Já o veterano volante Germano está volta com a braçadeira de capitão, depois de cumprir suspensão.

No Vitória, o técnico Geninho não terá o volante Lucas Cândido, vetado pelo departamento médico. Em contrapartida, conta com os reforços do meia Felipe Gedoz e do volante Rodrigo Andrade, recuperados, além dos atacantes Wesley e Felipe Garcia, de volta de suspensão.

