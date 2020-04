Sensores do cadeião impedem arremesso de drogas aos presos

Os diversos registros de tentativas de arremessos de drogas e de mercadorias ilícita para o interior da cadeia pública de Umuarama, fez com que a Polícia Civil e o Depen (Departamento Penitenciário) instalassem um sistema de sensores que detectará movimento quando objetos forrem atirados por cima dos muros do solário.

Nas últimas semanas foram várias tentativas de arremesso frustradas pelos agentes de carceragem, policiais civis e militares.

No último domingo de Páscoa, houve até tentativa de arremessar chocolate para os presos. Um rapaz foi agrado atravessando o campo de futebol, ao lado da cadeia, depois de pular a cerca do Cisa (Consórcio de Saúde).

Quando percebeu que um sistema de alarme foi ativado, o homem largou a ‘encomenda’ no campo e conseguiu pular a grade de volta. No gramado, estava o pacote com chocolate e um aparelho celular.

Novo sistema

O alarme sonoro foi ativado pelo novo sistema de sensores instalado no campo de futebol. O chefe regional do Departamento Penitenciário (Depen), Geraldo Andrade, explica que devido ao aumento de casos de invasão ao pátio da 7ª SDP nos últimos dias, em conjunto com a Polícia Civil foi instalado este sistema de sensores de barreira com o alarme sonoro. Aquisição foi feita através do delegado chefe da Delegacia de Umuarama, Osnildo Carneiro Lemes

Outra tentativa

No último sábado (11), a PM de Umuarama recebeu denúncia de que duas pessoas preparavam materiais que seriam entregues a um dos presos (o detido no último dia 4, acusado de tráfico de drogas). Uma equipe da PM montou vigilância na residência dos suspeitos até que o flagrou saindo do imóvel em uma moto.

Ele foi abordado e, dentro da casa foi encontrada uma porção de maconha de 289 gramas e outra de 16 gramas de cocaína. Ele confessou que, a pedido do preso, junto com sua namorada organizou os materiais que seriam arremessados por um adolescente.