Senna vence na China

Foi um fim de semana para ficar na história. Ao conquistar domingo a vitória nas 4 Horas de Xangai, terceira etapa da temporada 2019/2020, Bruno Senna se tornou o primeiro piloto a largar na pole e a vencer a corrida nas quatro divisões do Campeonato Mundial de Endurance – FIA WEC. Ao lado dos companheiros, o norte-americano Gustavo Menezes e o francês Norman Nato, Bruno transformou a equipe Rebellion na primeira ganhadora na pista com um protótipo não híbrido da classe LMP1. No ano passado, o mesmo time suíço já havia vencido a prova dos Estados Unidos, mas depois da desclassificação das duas Toyotas oficiais de fábrica.