Seminário debate ruas do futuro na vida da cidade

A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) promoveu na quinta-feira (11), em Curitiba, o seminário Ruas do Futuro: O papel das vias na qualidade de vida de uma cidade. O encontro contou com a parceria da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP).

O presidente da Comec, Gilson Santos, falou sobre a importância do debate para o planejamento das cidades ao lembrar que a qualidade de vida em uma cidade passa também pela discussão das suas vias urbanas, calçadas e ciclovias. “É preciso buscar alternativas mais baratas, duradouras, seguras, que possibilitem a permeabilidade urbana e que tornem as cidades mais convidativas para sua população”, disse Santos, ao afirmar ainda que o seminário teve este objetivo, além de colaborar com o debate do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI da Região Metropolitana de Curitiba, que está sendo desenvolvido pela Comec.

Para o engenheiro da ABCP, Alex Maschio, é preciso trazer vida para as cidades, torná-las atraentes e, consequentemente, mais seguras, agradáveis e melhores. Ele disse que diversas iniciativas já estão sendo realizadas em todo o mundo, mas diferente do que muitos pensam não é exclusividade dos países de Primeiro Mundo. “Já é possível ter essas tecnologias aqui, e existem muitos exemplos bem sucedidos na Argentina, Colômbia, e até mesmo em Santa Catarina. Só precisamos conhecer e implementar. Esse é nosso objetivo”, destacou.

A professora da Universidade Federal do Paraná, Márcia de Andrade, abordou a importância dos Planos de Mobilidade Urbana para o desenvolvimento das cidades, destacando a necessidade de que eles tornem as cidades mais integradas, inteligentes, seguras e sustentáveis. “Precisamos compreender que a mobilidade urbana não depende apenas de um único modal como os automóveis, ônibus, bicicletas ou metrô, e sim, da integração entre todos eles”, afirmou.

Ao final, o engenheiro do Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura, Eduardo Ratton, trouxe diversos exemplos de estudos e trabalhos feitos pela Universidade em parceria com órgãos municipais, estaduais e federais, buscando aproximar a academia da gestão pública. “A parceria com a Universidade traz diversos benefícios como a dispensa de licitação, a redução de custos, a expertise acadêmica, enfim, um conhecimento que não pode ser descartado e está à disposição da sociedade”, destacou.

EVENTO – O seminário é o primeiro dos eventos programados no Termo de Cooperação Técnica e Científica assinado entre Comec e ABCP, no início deste ano, e que busca a capacitação de técnicos em construções a base de cimento. O objetivo, segundo o presidente da Comec, é fazer com que os municípios conheçam alternativas de pavimentação e recebam um suporte técnico adequado, tanto na hora da escolha das tecnologias, quanto nos trâmites burocráticos da obra.

O Termo de Cooperação terá duração de 24 meses e prevê, além do seminário, treinamento para utilização da plataforma SICONV (Sistema de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal), treinamento sobre soluções de pavimentação, visita técnica aos municípios do Vale Europeu, no Estado de Santa Catarina, para vivência de experiências de obras de requalificação urbana, além da disponibilização de profissionais para orientação e auxílio técnico, e material com orientações.