Semana do Trânsito 2019 começa nesta terça em Cascavel

Será aberta nesta terça-feira (17), a programação da Semana Nacional do Trânsito em Cascavel. Todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito estão envolvidos nas atividades da Semana que tem o objetivo de mobilizar a sociedade diante do tema: “No Trânsito, o sentido é a vida”.

A programação começa com atendimento das 8h às 12h e das 14h às 18h no Terminal Rodoviário, onde será oferecido aos motoristas e demais profissionais das empresas de ônibus atendimentos relacionados à saúde e educação.

Até dia 27 muitas ações serão realizadas, como seminários, abordagens educativas com todas as faixas etárias, passeios ciclísticos, motociclísticos, blitzes educativas, balada segura, simulados de acidentes de trânsito, entre outros, conforme a programação.

Prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Semana Nacional de Trânsito é tradicionalmente realizada entre os dias 18 e 25 de setembro com o objetivo de conscientizar a sociedade, incentivando a mudança de comportamento para contribuir com um ambiente favorável à “valorização da vida”, focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos. O tema definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para este ano é “No Trânsito, o sentido é a vida”.

A ideia é envolver a sociedade nas ações e propor uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade e o respeito. Trata-se de um estímulo a todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem por um trânsito mais seguro.

A Cettrans, em conjunto com o Cotrans, elaborou um cronograma de ações para essa Semana. “O foco da campanha é que as pessoas se sintam parte do trânsito e contribuam para que não ocorram acidentes, iremos ressaltar o valor da vida”, explica o major Amarildo Ribeiro, coordenador do Cotrans.

O objetivo da campanha é mostrar que é possível mudar a realidade trágica do nosso trânsito, basta olhar para si mesmo e transformar pequenas atitudes no dia a dia erradicando comportamentos que levem a situações de risco.

De acordo com a coordenadora de Educação de Trânsito da Cettrans, Luciane de Moura, o incentivo ao comportamento seguro e responsável de todos os envolvidos no trânsito é fundamental. “Temos dificuldade de não sabermos nos colocar no lugar das outras pessoas, e também de entendermos que a via é compartilhada, faz-se necessário entendermos a respeitarmos suas necessidades e direitos”.

Ainda de acordo com Luciane, sempre que o resultado de nossas ações não seja aquele que gostaríamos que fosse, devemos parar e refletir. “Sempre procuramos um culpado quando agimos em discordância com as normas ou leis, ou arrumamos desculpa para justificar, por isso precisamos refletir e perceber que a mudança começa em nós mesmos”, conclui.

As atividades não ocorrem apenas na Semana Nacional de Trânsito em Cascavel. Em nossa cidade a administração enfoca um trânsito humanizado e trabalha o ano todo com ações que visam reduzir índices de violência no trânsito.

