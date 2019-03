Sem viatura, PMs fazem ronda a pé

Medianeira – Com as viaturas em manutenção, policiais militares de Medianeira realizaram rondas a pé nesta semana. A informação foi confirmada pela Sesp (Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária), que informou que não há falta de viaturas, mas que em alguns momentos da semana as viaturas passaram por manutenção e por isso as rondas foram feitas a pé.

A secretaria garante que a falta dos veículos não atrapalhou o trabalho da PM e, de acordo com o comando de Medianeira, a população aprovou o “novo método” e que uma possível implantação de rondas a pé em alguns locais será estudada.

Contudo, para um funcionário público morador da cidade, que pediu para não ser identificado, a falta de viatura é “uma vergonha e falta de respeito com a população”. Segundo ele, a sensação de fragilidade e exposição à violência é enorme quando não há um carro de polícia para prestar socorro quando necessário.

A Polícia Militar do Paraná não vai se pronunciar sobre o assunto.

Revisão

Sobre a possibilidade de compra de novas viaturas, a Sesp informou que esses primeiros 100 dias de governo de Ratinho Júnior são destinados para análise da situação geral das corporações do Estado. Veículos, efetivo e obras estão sendo analisados para que depois disso seja definido o aumento ou remanejamento de carros e profissionais.