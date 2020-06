Sem previsão de retorno das aulas presenciais, aulas remotas continuam em Nova Santa Rosa

Conforme informações da Secretaria de Educação e Cultura de Nova Santa Rosa não há previsão de retorno das aulas presenciais, por isso elas continuam de forma remota. Como observado nos últimos dias, houve um aumento considerável de casos confirmados de coronavírus (covid-19) em toda região. No entanto, Nova Santa Rosa ainda não tem nenhum caso confirmado, mas a suspensão das aulas continua por tempo indeterminado.

A secretária de Educação e Cultura, Nilza Gerling, lembra que a ideia era voltar com as aulas em agosto, mas no momento, não há como definir uma data. “Sendo assim, todas as escolas municipais continuarão ofertando aos alunos as aulas remotas, inclusive desde o dia 1º de junho, estão sendo obrigatórias as atividades para o Infantil IV e V”, informa.

Diante desta situação e visando amenizar ao máximo o déficit na aprendizagem dos alunos, é solicitado aos pais que continuem buscando as atividades nas escolas e orientando seus filhos para que as façam, pois é através da realização destas atividades que estará sendo contabilizada a frequência.

“Os professores neste momento estão engajados em fazer o melhor para que consigam atender aos alunos. Mesmo quando não estão na escola estão preparando aula, corrigindo as atividades, organizando seu planejamento em casa. Essa organização das escolas, com escala de professores visa evitar aglomerações”, explica a secretária comentando que nos dias em que os professores estão nas escolas atendem aos pais e entregam material. “Nesse momento eles tomam todos os cuidados de proteção contra o coronavírus”, diz. A mesma orientação é para quem vem retirar o material para as crianças, o uso de mascaras é obrigatório para todos.

TEMPO PARA O APRENDIZADO

A secretária, Nilza reforça a importância dos pais se organizarem e tirarem um tempo para buscar e levar as atividades dos filhos na escola. Ter um tempo diariamente com eles para que possam ser os mediadores das atividades, mesmo que não tenham o conhecimento do professor. “Devemos acompanhar a realização destas atividades. Nunca fazer por eles, mas com eles”, reitera.

O momento é único e difícil para todos. Além dos cuidados com higiene e transmissão da doença é preciso se reorganizar. “Somos sabedores dos transtornos que temos enfrentado, mas no momento este é o meio que temos para poder atender aos nossos alunos”, explana a secretária lembrando que os pais podem entrar em contato com os professores por telefone, WhatsApp ou se precisar conversar pessoalmente, agendar um horário e ir até a escola para maiores orientações ou tirar dúvidas. “O que mais queremos e precisamos nesse momento é que pais e professores trabalhem juntos pela aprendizagem dos filhos e alunos”, finaliza.