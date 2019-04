Sem píer, atleta rola na terra para treinar

Há algumas semanas a equipe da Associação Fiel de Canoagem de Cascavel está enfrentando dificuldades para realizar os treinos no Lago Municipal. É que o píer usado por eles foi retirado pela prefeitura, sem aviso prévio nem substituição. Apesar de algumas tábuas quebradas, o píer facilitava o acesso dos atletas ao caiaque, especialmente quem tem alguma limitação para se locomover.

Isso porque a equipe é composta por dois paratletas, mas, devido à dificuldade para entrar no caiaque, apenas um deles está indo treinar.

Medalhista de ouro e ainda empolgado com primeiro lugar em duas categorias da Copa Brasil na semana passada, Alex Pessoa é o único paratleta que permanece indo aos treinos, mas para isso é preciso fazer um grande esforço. “A minha lesão é baixa, eu tenho bastante movimento de tronco, então consigo me movimentar com mais facilidade. Mas isso não é correto. Eu me sujo, porque preciso me arrastar no barro, e a minha cadeira fica suja também porque não tem rampa de acesso pelo local onde eu tenho que entrar”.

A reportagem acompanhou dois dias de treino de Alex. O treinador encosta o caiaque perto da grama, de preferência onde tem menos terra, Alex desce da cadeira e se esforça para entrar sem se sujar muito. No site do jornal você consegue assistir às imagens.

Por causa da dificuldade na estrutura do lago, outros cinco paratletas aguardam para integrar a equipe, mas para eles ficaria mais difícil entrar no caiaque sem o píer.

Sem sucesso

O coordenador da associação, Adi Reis, o Deco, informou que tentou contato com a prefeitura. “Quando foi retirado o píer, nós tentamos falar com o prefeito [Leonaldo Paranhos] pessoalmente, por telefone, mas a única resposta que recebemos é de que ‘estão verificando’. Chega uma hora que a gente cansa”, confessa.

A reportagem também buscou respostas. A assessoria de comunicação da Secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel informou por WhatsApp que daria uma resposta somente hoje.