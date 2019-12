Sem confirmação de onça, Lago Municipal retoma ‘rotina normal’

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente confirmou, nesta quarta-feira (4), que o Lago Municipal voltará à rotina normal, fechando a pista de caminha às 22h e reabrindo às 6h. O fechamento preventivo das 19h às 7h foi determinando pela suspeita da presença de uma onça parda na região do Lago e Zoológico Municipal, o que não foi confirmada pelas câmeras de monitoramento, nem por evidências concretas da presença do felino.

O secretário Wagner Yonegura disse ainda que o monitoramento é constante e que a Secretaria continua atenta. “Nossas câmeras de monitoramento com sensor de movimento são checadas diariamente. Então o trabalho não acontece somente quando surge alguma suspeita. Agora, retomamos a rotina normal e a vigilância permanece”, completou