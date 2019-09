Seleções de vôlei conhecem primeiros rivais no Mundial

Rio de Janeiro – As seleções brasileiras feminina e masculina já conhecem os adversários e a sequência de jogos que terão na busca pelos títulos da Copa do Mundo. A equipe feminina, que luta por um título inédito, irá competir primeiro, entre os dias 14 e 29 de setembro. Na sequência, entre os dias 1º e 15 de outubro, o time masculino buscará a terceira conquista. Os jogos do Brasil serão no Japão em ambos os naipes e terão transmissão do SporTV 2.

A seleção dirigida pelo treinador José Roberto Guimarães viajará na madrugada desta sexta-feira (6) para um período de aclimatação em Tóquio, no Japão. O time verde e amarelo estreará na competição no dia 14 de setembro, na cidade de Hamamatsu, contra a Sérvia.

A equipe brasileira será formada pelas levantadoras Macris e Roberta, as opostas Sheilla e Lorenne, as ponteiras Gabi, Drussyla, Amanda e Gabi Cândido, as centrais Bia, Mara, Carol e Fabiana e as líberos Léia e Camila Brait.

O treinador José Roberto Guimarães comentou sobre a expectativa para a competição e falou do momento atual do time verde e amarelo. “Conquistamos o Sul-Americano no último domingo e foi uma vitória importante para mantermos a hegemonia na América do Sul. Na Copa do Mundo teremos a oportunidade de enfrentar seleções de escolas diferentes e será uma boa preparação para os Jogos Olímpicos do próximo ano”, disse o treinador.

Masculino

O time do treinador Renan Dal Zotto terá seu campeonato disputado na sequência do feminino. A equipe verde e amarela fará sua estreia na competição no dia 1º de outubro contra o Canadá. Antes da Copa do Mundo, o Brasil ainda disputará o Sul-Americano entre os dias 10 e 14 de setembro, no Chile. Na Copa do Mundo, tanto no masculino quanto no feminino, as 12 seleções se enfrentam e a equipe que somar o maior número de pontos se sagrará a campeã. A competição conta com os atuais campeões mundiais (Sérvia no feminino e Polônia no masculino), o Japão (país sede) e as duas melhores seleções de cada continente no ranking mundial.