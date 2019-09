Seleções convocadas: Com novidades, seleção brasileira é convocada para jogos de outubro

Gabigol é o artilheiro do Brasileirão pelo Flamengo Crédito: Flamengo

Rio de Janeiro – O técnico Tite conbvocou com novidades a seleção brasileira para os dois próximos compromissos da equipe, marcados para os dias 10 e 13 de outubro, contra Senegal e Nigéria, respectivamente. Os dois amistosos serão disputados em Singapura e a presença do atacante Gabigol, artilheiro do Brasileirão pelo Flamengo, é o destaque na lista.

Além dele, o Rubro-Negro carioca teve o zagueiro Rodrigo Caio chamado por Tite. Os dois retornam à seleção depois da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Quem também está volta é Gabriel Jesus, após suspensão de dois meses por “revolta” na final da Copa América. O lateral Danilo também foi chamado novamente por Tite. Já os convocados pela primeira vez são o goleiro Santos (Athletico-PR), o lateral-esquerdo ex-Athletico-PR Renan Lodi (Atlético de Madri) e o meia Matheus Henrique (Grêmio).

Desejo antigo da comissão técnica, enfrentar as duas seleções africanas avaliadas como “fortes” é considerado um excelente teste para a seleção brasileira. É o que garante o técnico Tite, que teve a oportunidade de enfrentar apenas Camarões até aqui. Na ocasião, Richarlison marcou o gol da vitória por 1 a 0.

OS CONVOCADOS

Goleiros

Ederson (Man. City)

Santos (Athletico-PR)

Weverton (Palmeiras)

Lateral direita

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Lateral esquerda

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (At. de Madri)

Zagueiros

Rodrigo Caio (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Eder Militão (Real Madrid)

Meias

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Arthur (Barcelona)

Matheus Henrique (Grêmio)

Lucas Paquetá (Milan)

Coutinho (B. de Munique)

Atacantes

Richarlison (Everton)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Man. City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Neymar (PSG)

Everton (Grêmio)