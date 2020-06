Selecionados os representantes de Marechal Rondon para a próxima etapa do Fermop

Na tarde de terça-feira (23), foram definidos os representantes de Marechal Rondon na etapa regional do XV Fermop (Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná), o primeiro virtual.

Foram selecionados através de uma equipe de jurados composta por representantes da Associação Cultural de Marechal Cândido Rondon, do Conselho Municipal de Cultura e da Proem (Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon), Luan Matheus Franzmann de Souza (infanto-juvenil), Fabrício Paz Alves (gospel) e a dupla Tom e Michel (Adelton Andrade e Michel Almeida Vasconcelos/Livre).

A data da próxima etapa, como também, contra qual município os rondonenses competirão, ainda serão definidos.

Neste ano, os participantes da etapa municipal se apresentaram enviando vídeos.