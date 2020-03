SELEÇÃO | Tite e Jardine realizam convocação nesta sexta

As seleções brasileiras principal e olímpica serão convocadas nesta sexta-feira (6), em evento no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro. Como de costume, o técnico Tite será o primeiro a divulgar sua lista, às 11h, com entrevista coletiva na sequência.

Logo depois, André Jardine revela seus nomes, também seguido de coletiva de imprensa. A convocação de Tite será para o início das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. O Brasil inicia caminhada rumo ao Mundial diante da Bolívia, em Pernambuco, no dia 27 de março. Logo depois, no dia 31, a equipe enfrenta o Peru, em Lima, no Estádio Nacional. Por sua vez, a seleção olímpica retomará sua preparação para os Jogos de Tóquio 2020, para o qual já está classificada.