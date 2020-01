Seleção masculina inicia treinos visando ao Pré-Olímpico Mundial

Rio de Janeiro – A seleção brasileira masculina de basquete 3×3 iniciou nesta semana, na quarta-feira (22), a sua preparação para um momento histórico: a disputa do primeiro Pré-Olímpico da modalidade que fará a sua estreia no programa de competições em Tóquio 2020. Os trabalhos estão sendo realizados na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEX) até este domingo (26).

Seis jogadores estão treinando em dois períodos sob o comando do técnico Douglas Lorite. Destes, quatro serão selecionados para a segunda etapa de treinos, de 8 a 15 de março. O Pré-Olímpico será de 18 a 23 de março, em Nova Déli (Índia), distribuindo três vagas para os Jogos.

Técnico do Brasil, Douglas Lorite mostra confiança na seleção brasileira, apesar de saber a dificuldade do torneio. “Essa preparação é bem importante, é a primeira vez de um Pré-Olímpico. Viemos de uma crescente nas categorias de base, queremos um resultado na categoria adulta. Estamos preparando essa geração para um ótimo resultado lá na frente, mas por que não conseguir um resultado nesses Jogos Olímpicos agora? Faremos um trabalho muito forte e queremos conquistar a vaga para Tóquio”.

Eleito o melhor atleta do basquete 3×3 no Brasil em 2018, Jefferson Socas destaca a importância do momento para o esporte. “É o sonho de todo mundo, é o auge da carreira de um atleta. Estamos dando nosso máximo, queremos essa classificação e contamos com a torcida de todos”.

Competição

No basquete 3×3 de Tóquio 2020, no masculino, Sérvia, Rússia, China e Japão estão classificados automaticamente. No Pré-Olímpico, o Brasil está no Grupo A, com Mongólia, Polônia, Turquia e Espanha. As outras chaves têm: B (Estados Unidos, Lituânia, Bélgica, Coreia do Sul e Nova Zelândia), C (Eslovênia, França, Catar, Filipinas e República Dominicana), D (Holanda, Lituânia, Canadá, Croácia e Índia). As equipes jogam entre si na primeira fase, com duas seleções se classificando para a fase seguinte, eliminatória. Apenas as três primeiras garantem um lugar em Tóquio 2020. Essa é a última oportunidade para o Brasil disputar os Jogos Olímpicos na estreia da modalidade.