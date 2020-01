Seleção brasileira: Auxiliares de Tite têm agenda na Europa para observar jogadores

Rio de Janeiro – De folga no calendário de competição até o fim do mês de março, a seleção brasileira conta com trabalho intenso de parte da comissão técnica de Tite neste início de 2020. De olho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, dois profissionais da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) observarão nos próximos dias atletas com potencial para serem convocados.

Para isso, tanto o analistas do Centro de Pesquisa e Análise da Confederação quanto os auxiliares de Tite concentram suas atenções no exterior, já que os clubes brasileiros estão em pré-temporada.

Assim, os auxiliares Matheus Bachi e César Sampaio viajarão na próxima semana para a Inglaterra, onde assistirão a três jogos: Manchester City x Cristal Palace, Liverpool x Manchester United e Chelsea x Arsenal.

De perto, a dupla de auxiliares poderá ver “figurinhas carimbadas” da seleção, como Fernandinho, Gabriel Jesus, Fabinho, Roberto Firmino, entre outros, e também possíveis novidades para o futuro, como Gabriel Martinelli.

Outros profissionais da comissão técnica, como o auxiliar Cléber Xavier, retornarão às atividades nos próximos dias e também deverão viajar ao exterior para observar atletas “in loco”.

A seleção brasileira estreará nas Eliminatórias Sul-Americanas no dia 26 de março como mandante, contra Bolívia. Depois, no dia 31, enfrentará o Peru, fora de casa.